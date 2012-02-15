'Yunanistan daha fazla kesintiyi kaldıramaz'

T24 - Yunanistan'da Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, ülkesinin AB ve IMF'nin talepleri doğrultusunda yüklendiği kemer sıkma önlemleri ile 'insanüstü' fedakârlıklarda bulunduğunu söyledi.

Yunan Bakan, bu aşamada sorumlu davranması gerekenin Avrupa olduğunu belirtti.

Avrupalı yetkililer atılan adımları yeterli bulmadıklarını belirterek, teminatlar ve ek kesintiler istemiş; bu nedenle bugün yapılması beklenen bir toplantı iptal edilmişti. Bu yüzden Yunanistan için kritik önemdeki bir kredi dilimine son onay verilemedi.

Euro bölgesi maliye bakanlarının AB'nin kilit ekonomi yöneticileri ile bugün bir araya gelmek yerine telekonferans yöntemiyle görüşmesi; yüzyüze görüşme içinse Pazartesi günkü maliye bakanları toplantısının beklenmesi kararlaştırıldı.

AB: Beklentiler karşılanmadı

AB yetkilileri Yunan siyasi parti liderlerinin kemer sıkma önlemlerini Nisan ayındaki seçimlerden sonra uygulamaya devam edeceğini yazılı olarak taahhüt etmesini istiyor.

Talebin hedefi durumundaki Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras daha önce kurtarma paketinin koşullarının yeniden müzakere edilebileceğinden söz etmişti. Samaras'ın yaklaşan seçimleri kazanıp yönetimi devralması bekleniyor.

Adının açıklanmasını istemeyen Yunan hükümet kaynakları Samaras'ın güvenceler konusunda Çarşamba sabahı yani planlanan toplantının başlamasından hemen önce adım atma niyetinde olduğunu söylüyor. Ancak bu adımın son dakikaya bırakılması ipleri gerdi ve AB liderlerinin toplantıdan vazgeçmesinde etkili oldu.

"Halk daha fazlasını kaldıramaz. Hükümet insanüstü gayretler gösteriyor ve sosyal ve ekonomik sistemimizin sınırlarına dayandık. Yunanistan sorumlulukları ile yüzleşti, Yunan halkı büyük fedakarlıklar yaptı. Şimdi artık herkesin de kendine düşenlerin gereğini yapması gerek. "

Ancak BBC Avrupa Editörü Gavin Hewitt, oluşan gergin havaya rağmen, bu taleplerin yerine getirileceği yolunda sinyaller olduğunu söylüyor.

AB, Yunan hükümetinden atılan adımlara ek olarak 325 milyon euro daha tasarruf etmesini istiyor. Bunun için tüm devlet görevlilerinin maaşlarının yüzde 10 daha kesilmesi ve bakanlık bütçelerinin küçültülmesinden söz ediliyor.

Papadimos hükümeti bu konudaki planlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını söylese de, Papuçis gibi bakanlar da dahil bazı Yunan yetkililer, artık kesinti yapacak bir alan kalmadığı için, halkın bunu kaldıramayacak duruma geleceğinden yakınıyor.

AB'nin talep ettiği bu değişiklikler için hazırlanan son paket, hafta sonunda Atina'da son yılların en büyük şiddet olaylarının yaşanmasına yol açmıştı.

Küçülme hızlanıyor

Dün açıklanan verilere göre Yunanistan'ın ekonomisi 2011'in son çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 7 küçüldü.

Bu veriler, ülke ekonomisindeki daralmanın artarak sürdüğünü gösteriyor. Üçüncü çeyrekte küçülme oranı yüzde 5'ti. Yunanistan ekonomisi bugün, bir kaç yıl önce tavan yaptığı dönemlere göre yüzde 16 küçülmüş durumda.

Bu oran ülkenin, 2001 krizinde tavan noktasına göre yüzde 20 küçülme yaşayan Arjantin, 2008 krizinde yüzde 24 küçülen Letonya, 1929 buhranında yüzde 29 küçülen ABD gibi ülkelerle benzer bir noktaya vardığını gösteriyor.

Ekonomide süregiden küçülme, yeniden büyüme sağlanıp alınan borçların geri ödenmesine ortam oluşması beklentilerini gölgeliyor, kesintilere devam edilmesinin uzun vadeli etkilerinin sorgulanmasına yol açıyor.

Avrupalı bakanlarsa, bir kaç ay önce ağza almaya yanaşmadıkları, Yunan borçlarının karşılıksız kalması olasılığını açıkça tartışmaya başladı. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, 'Yunanistan'ın temerrüdünü atlatmak için iki yıl öncesine göre daha hazırlıklı durumdayız' dedi.

Yunanistan, önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'ndan 130 milyar euroluk ek yardım paketini alamazsa, Mart ayında vadesi gelen borçlarını ödeyemeyip iflas edebilir.

İflas, Yunanistan'da başta bankacılık sektörü olmak üzere bazı sektörlerin tamamen çökmesine yol açıp, krizi daha da derinleştirebilir.

Euro bölgesi içinde Yunanistan'da iflası engelleyip ülkeyi euro bölgesi içinde tutmayı savunanlar olduğu gibi, Yunanistan'ın euro bölgesi içinde ya da dışında iflasını ilan etmesi dışında bir yol olmadığını savunanlar da var.