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Dünya
BBC Türkçe

Yunanistan'da yangınlar: 2 binden fazla kişi Evia Adası'ndan güvenli bölgelere sevk edildi

09 Ağustos 2021 12:00

Stelyo Berberakis - Atina

Yunanistan'da orman yangınları 7. gününe girdi. Zarar gören ormanlık alanların 650 bin dönümden fazla olacağı belirtiliyor. Yangınların ormanlık alanlara en çok zarar verdiği yer ise Evia (Eğriboz) Adası.

Evia'da en az 250 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu ve özellikle adanın kuzey bölgelerindeki sayfiye yerlerinde, birçok ev, tarla ve çiftliğin yandığı bildiriliyor.

Hükümet yetkilileri, "yangınlar yaklaşırken, halkın yerleşim bölgelerini terketmeleri için cep telefonlarından yapılan acil durum çağrılarının" can kayıplarını önlediğini söyledi.

Evia'nın kuzeyinde devam eden yangınlar nedeniyle, onlarca köy ve sayfiye yeri boşaltıldı. 2 binden fazla kişi feribotlarla güvenli bölgelere sevk edildi. Bu kişiler arasında engelliler ve yaşlılar da var.

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