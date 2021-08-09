Yunanistan'da yangın söndürme helikopterlerinin bakımından sorumlu komutan istifa etti

Yunanistan'da, yangın söndürme helikopterlerinin bakımından sorumlu Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis istifa etti.

Yunan basını, yangın söndürme helikopterlerinin bakımından sorumlu Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yorgos Kumentakis'in istifa ettiğini duyurdu. Haberlerde, Kumentakis'in, Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstandinos Floros başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Konsey Toplantısının ardından istifasını sunduğu belirtildi.

Haberlerde, Chinok tipi yangın söndürme helikopterlerinin bakımından sorumlu olduğu belirtilen Kumentakis'in istifasının, askeri hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarına yeterince katkı sağlamadığına ilişkin eleştirilerle bağlantılı olduğu belirtildi. Kumentakis'in istifasının kabul edilip edilmediğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yunanistan'daki yangınlar da altı gündür devam ederken, Kiryakos Miçotakis hükümeti kamuoyunun ağır eleştirileri altında. (AA)