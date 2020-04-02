Yunanistan'da sığınmacı kampında 20 kişide Koronavirüs tespit edildi

Yunanistan, 2 bin 300 kişinin kaldığı bir sığınmacı kampındaki 20 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi. Kamp, karantinaya alındı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Atina'nın 70 km kuzeyinde bulunan 2300 kişilik Ritsona kampı yakınlarındaki hastanede doğum yapan bir kadında Koronavirüs tespit edildi.

İlk vakanın ardından yapılan testlerde 20 kişide daha Koronavirüs tespit edilince kampa giriş çıkışlar 14 günlüğüne kapatıldı. Bakanlık, teşhis edilen vakaların hiçbirinde belirti görülmediğini ve testlerin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık ve Uluslararası Göç Örgütü, kampta kalanlara yemek ve hijyen kitleri dağıtılacağını açıkladı.

Yunanistan'da son verilere göre bin 415 Koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı devam ediyor.