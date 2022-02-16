Yunanistan'da parlamento, Fransız savaş uçakları ve fırkateynlerin alımını içeren tasarıyı geçirdi

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Yunanistan'da parlamento, salı günü Savunma Bakanlığı'nın yeni silahlanma programı tasarısını onayladı.

Program, altı Fransız yapımı Rafale savaş jeti, üç Fransız yapımı Belharra fırkateyni ve denizaltı torpidoları alınmasını öngörüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu alımların ülkeyi hem diplomatik alanda hem de jeopolitik olarak güçlendireceğini ifade etti.

Ana muhalefetteki SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, programı desteklememe gerekçelerini açıklarken fırkateynlerin alımını desteklediklerini ancak hükümete savunma harcamaları konusunda "açık çek" vermeye hazır olmadıklarını belirtti.

Tasarıya iktidardaki Yeni Demokrasi'nin yanı sıra merkez sağcı KINAL ve milliyetçi Yunan Çözüm Partisi destek verdi.