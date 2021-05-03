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Dünya

Yunanistan'da normalleşme: Kafe ve restoranların açık alanları altı ay sonra açıldı

03 Mayıs 2021 13:33

Yunanistan'da restoran ve kafelerin açık alanları, altı ay süren Covid-19 kapanma sürecinin sonunda açıldı. 

France 24'te yer alan habere göre, geçen yılın kasım ayından bu yana Koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı Yunanistan'da normalleşme süreci başladı.

Nisan ayında zaruri olmayan işletmeler ve okullar açılırken bu hafta da kafe ve restoranların açık alanları açıldı. Restoran sektörünün geri dönmesiyle Yunanistan genelinde 330 bin kişinin işine döneceği tahmin ediliyor. 

Yunanistan'da sokağa çıkma kısıtlamaları 23.00'ten itibaren uygulanmaya devam ediyor. Ülkede şu ana kadar 345 bin Koronavirüs vakası kaydedilirken 10 bin 400 kişi hayatını kaybetti. 

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