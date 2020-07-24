Yunanistan'da kiliseler Ayasofya için yas tutuyor: Bayraklar yarıya indirilecek, çanlar çalınacak

T24 Dış Haberler

Yunanistan'daki kiliselerde müze statüsü değiştirilen Ayasofya'da 86 yıl sonra bugün ilk kez namaz kılınacak olması sebebiyle yas ilan edildi.

Gün ortasında kiliseler, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını protesto etmek için bayraklarını yarıya indirip çanlarını çalacak.

Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, bugün özel bir dini tören düzenleyeceğini açıklarken tüm vatandaşlarını törene davet etti.

"Bugün tüm Hıristiyan alemi için yas günüdür" diyen Yeronimos, "Ayasofya'nın dine aykırı bir şekilde kirletildiğini" iddia etti.

AFP'nin aktardığına göre günün ilerleyen saatlerinde milliyetçi ve dinci gruplar, başkent Atina ile Selanik'te UNESCO'nun dünya mirası olarak tanıdığı yapı için eylemler düzenleyecek.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Ankara'nın Ayasofya'yı ibadete açmak kararını, "Modern dünyaya provokasyon" olarak nitelendirmişti.