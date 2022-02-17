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Spor

Yunanistan'da kaleci Grigoris Athanasiou hat-trick yaptı

17 Şubat 2022 10:27

Yunanistan'da 37 yaşındaki kaleci Grigoris Athanasiou bir maçta hat-trick yaparak gündem oldu.

Yunanistan 4. küme maçında 37 yaşındaki eldiven Grigoris Athanasiou yaptığı hat-trick ile gündem oldu.

Aetos Vassilikon ile Pavlos Melas AO'nun karşılaştığı mücadelede Pavlos'un kalecisi Grigoris Athanasiou golleriyle Avrupa basınında viral oldu.

Ancak tecrübeli kalecinin gollerinin tamamı penaltıdan geldi. Pavlos Melas maç boyunca üç penaltı kazanırken Athanasiou üç penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.

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