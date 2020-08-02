Yunanistan'da ilk su altı müzesi: Dalgıçlar dev bir gemi enkazını ziyaret edebilecek

Yunanistan, milattan önce 5’inci yüzyıla ait, ‘Gemi enkazlarının Partenon'u’ adı verilen ilk sualtı müzesini açtı. Yeni açılan su altı müzesi, Kırlangıç Adası’nın kıyısına yakın bir noktada bulunuyor ve 3 Ağustos'tan itibaren amatör dalgıçların ziyareti için açık olacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, gemi enkazlarından oluşan su altı müzesi 3 Ağustos’tan itibaren sertifikalı amatör dalgıçların dalarak gezmesi için açık olacak. Dalamayanlar ise sanal gerçeklik ile aşağıda neler olduğunu görebilecek.

Kırlangıç Adası Belediye Konseyi Başkanı müzeye dönüştürülen enkazla ilgili olarak “Bu enkaz 21-28 metre derinlikte Peristera adacığı kıyısında bulunuyor. Enkaz üzerinde yaklaşık 3 bin amfora adı verilen Yunan çömleği yer alıyor” dedi.

Su altı müzesine dönüştürülen enkazdaki geminin milattan önce 425 yılında kötü hava nedeniyle battığı düşünülüyor. Geminin binlerce amfora ile şarap taşıdığı tahmin ediliyor.