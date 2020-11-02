Yunanistan'da iki kent 14 gün karantinaya alındı

Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Selanik ve Serez kentlerinde, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle yarından itibaren 14 günlük karantina uygulanacak.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, haftalık basın toplantısında, Covid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının yoğun olduğu Selanik ve Serez kentlerinde yarından itibaren 14 gün süreyle karantinaya gidileceğini söyleyen Petsas, tedbirler kapsamında bu kentlere hava ulaşımı dahil tüm giriş ve çıkışların askıya alınacağını kaydetti.

Petsas, seyahat kısıtlamasının yanı sıra 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı da ilan edileceğini belirterek, vatandaşların sadece iş ve sağlık sebepleriyle kısa mesaj atarak evlerinden çıkabileceğini aktardı.