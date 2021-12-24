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Koronavirüs

Yunanistan'da Covid-19 tedbirleri artırılıyor

24 Aralık 2021 22:20

Yunanistan'da, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi.

Yunanistan'daki vaka artışlarına ve Omicron varyantının yayılma hızına bağlı olarak hem iç hem de dış mekanlarda maske kullanımının zorunlu olacağı kaydedildi.

Market ve toplu taşıma araçlarında ise çift maske veya yüksek koruma sağlayan KN 95 tipi özel maske kullanılacağı belirtildi.

Belediyeler tarafından kamusal alanda düzenlenmesi planlanan eğlenceler iptal edilecek.
Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden Covid-19 testi istenecek.

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