Yunanistan'da 'casuslukla' suçlanan iki Türk tutuklunun yargılaması başlıyor

Yunanistan’da geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli Yunan vatandaşı sözleşmeli yerel sekreter Sebahattin Bayram ile gemi aşçısı Mehmet Nezametin'in davası pazartesi görülmeye başlanacak.

Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli olan 36 yaşındaki Sebahattin Bayram ile yolcu gemisinde aşçı olarak çalışan 53 yaşındaki Mehmet Nezametin geçen yıl 11 Aralık'ta Yunanistan'a karşı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yunan askerleri ile ilgili bilgi toplamakla suçlanıyorlar

Mahkemeye çıkarılan zanlıların tutuklanmasına karar verildi. Tutukluluğa yapılan itiraz da reddedilince iki zanlı cezaevine gönderildi. Pazartesi günü tekrar mahkeme önüne çıkacak zanlılar Yunan askerlerinin yerlerine dair bilgi toplamakla suçlanıyor.

Rodos Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunanistan ile Türkiye arasında Ege Denizi'nde tansiyonun yüksek olduğu 2020 yılında iki zanlının bir kaç kez bir araya geldiği belirtildi.

Savcılık, aşçı Nezametin'in yolcu gemisinin rotasında bulunan Yunan gemileri ve askeri pozisyonları hakkında bilgi topladığını ve Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli Bayram'a ilettiğini iddia etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl bir açıklama yaparak tutuklama kararını kınamıştı.