Yunanistan'da Batı Trakya'nın bir bölgesi karantina altına alındı

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe’ye bağlı dağlık Şahin (Echinos) köyü topyekün karantina altına alındı.

3 bin nüfuslu Şahin köyünde Koronavirüs'e yakalanan 2 kişinin ölmesi ve 12 kişide virüs tespit edilmesi üzerine tüm bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Yunan vatandaşı Müslümanların yaşadığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken; gıda ve ilaç gibi elzem ihtiyaçlar ordu tarafından karşılanmaya başlandı.

Yunan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bölgede görülen Koronavirüs vakaları, Almanya ve Hollanda’daki tersanelerde çalışanlarla, Edirne ve İstanbul’a gidip gelen yaklaşık bin yerlinin Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde köylerine dönüşleri ile başladı.

Şahin köyünde 77 yaşındaki bir kişinin ardından, İskeçe’de 46 yaşındaki bir Yunan subay Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ikinci kişi oldu.