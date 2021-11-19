Yunanistan'da aşısızların kapalı alanlara girmesi yasaklandı

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Yunanistan, bazı diğer Avrupa ülkeleri gibi Covid-19 vakalarında son haftalarda görülen artışı durdurmak için aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaları genişletti.

Pazartesi gününden itibaren Yunanistan'da negatif test sonucu gösterseler bile Koronavirüs aşısı olmayanların restoranlar, sinemalar, müzeler ve spor salonları dahil tüm kapalı alanlara girmeleri yasak olacak.

Kararı duyuran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kameralar karşısında, "Aşı olun, aşı olun, aşı olun" dedi.

Yunanistan'ın yaklaşık 11 milyon vatandaşının şu ana kadar sadece yüzde 62'si aşı oldu. Yetkililer sonbahar aylarında bu oranın yüzde 70'i bulmasını umuyordu.

"Bu aşısızların pandemisi" diyen Miçotakis, "Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerinin aşılanma oranına sahip olmadığı için yaşadığı gereksiz can kayıplarının yasını tutuyor" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeler kapsamında 60 yaşın üzerindekilerin aşı sertifikaları sadece 7 ay geçerli olacak.

Avusturya, Almanya, Çekya ve Slovakya gibi başka Avrupa ülkeleri de aşısızlara kısıtlamalar getirmişti.