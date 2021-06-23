Yunanistan'da açık havada maske zorunluluğu kaldırılıyor

Yunanistan'da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yarından itibaren kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını duyurdu.

28 Haziran itibarıyla ise;