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Dünya

Yunanistan'da açık havada maske zorunluluğu kaldırılıyor

23 Haziran 2021 22:16

Yunanistan'da kalabalık olmayan açık alanlarda maske takma zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor. 28 Haziran'dan sonra ise gece sokağa çıkma yasağına son verilecek.

Nikos HardaliasKoronavirüsYunanistanYunanistan KoronavirüsYunanistan Covid-19Covid-19
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