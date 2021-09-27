Avrupa Sismoloji Merkezi: Yunanistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Yunanistan'da 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı. Yunanistan devlet televizyonu, depremde en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD ise saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise şiddeti 6,0 olarak ölçtüğünü duyurdu.

Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan'da meydana gelen depremi, Twitter hesabından değerlendirdi. "Deprem çok sığ, Adanın üzerinde ve Heraklion Havzası içinde. Bu havza KKB- GGD normal faylarla kesilmiş ve sınırlanmış." diyen Prof. Dr Görür, şöyle devam etti:

"Girit Adasında depreme en fazla güneyinden geçen Helenik zonu neden oluyor ama bu depreme karadaki normal faylar neden olmuş olabilir. Kuşkusuz bu fay sistemlerinin hepsi etkileşim içinde"

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