T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

04 Mart 2021 23:11

Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YunanistanYunanistan depremdeprme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24