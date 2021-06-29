Yunanistan'da 2012'de çalınan Picasso ve Mondrian tabloları bulundu

Yunanistan’da polis, 2012’de ülkenin en büyük sanat galerilerinden birinden çalışan Pablo Picasso ve Piet Mondrian’a ait iki tablonun kurtarıldığını duyurdu.

Euronews’da yer alan habere göre, Yunanistan polisi 2012’de yaşanan hırsızlık olayında Atina’daki sanat galerisinden çalışanan biri Picasso biri Mondrian’a ait iki tablonun ellerinde olduğunu açıkladı.

Polis, hırsızlıkla ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Tablolar, 2012 yılında Ulusal Sanat Galerisi’ne gece saatlerinde yapılan bir hırsızlıkla çalınmıştı. Hırsızlar aynı gece İtalyan 16. Yüzyıl sanatçısı Guglielmo Caccia’ya ait bir kalem ve çizim çalışmasını da çalmıştı. Polis, o dönem hırsızlığın yedi dakikada yaşandığını açıklamıştı.