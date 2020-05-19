Yunanistan'da 120'den fazla müzisyenden Grup Yorum'la dayanışma klibi

Yunanistan'da bir araya gelen 120'den fazla müzisyen Grup Yorum ile dayanışma için Tencere Tava Havası'nı seslendirdi

Yunanistan'da Support Art Workers adlı oluşum 120'den fazla Yunan müzisyen, şarkıcı, aktör, ses mühendisi ve kameraman ile birlikte Kardeş Türküler'in Gezi Parkı protestoları için bestelediği Tencere Tava Havası adlı şarkıyı seslendirdi.

Video klip, konser yasaklarının son bulması için yaptıkları ölüm orucunda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek, İbrahim Gökçek ve adil yargılanma talebi ile tutuklu bulunduğu cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın anısına gerçekleştirildi.

Müzisyenler video klibin sonunda açtıkları pankartta "Yunanistan'dan Türkiye'ye Grup Yorum'la Dayanışma' yazdı.