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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan cumhurbaşkanını seçiyor

Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu bugün yapılıyor. Ülkenin siyasi kaderini etkileyecek seçim Brüksel'de de yakından izleniyor.

17 Aralık 2014 10:51


Andonis Samaras başbakanlığındaki hükümet, daha önceki kabinelerde dışişleri bakanlığı görevinde bulunan eski AB Komiseri Stavros Dimas'ı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 300 sandalyeli parlamentoda birinci ve ikinci turda 200, üçüncü turda ise 180 üyenin oyunu alması gerekiyor. İkinci tur için 23 Aralık, üçüncü tur için ise 29 Aralık tarihi öngörüldü.

Koalisyon hükümeti toplam 155 oya sahip. Dimas'ın cumhurbaşkanlığına seçilememesi halinde erken seçim gündeme gelecek. Anketlere göre seçim yarışında sol ittifak Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) önde.

Alexis Tsipras liderliğindeki SYRIZA, iktidara gelmesi durumunda AB ile imzalanan yürürlükteki anlaşmaları feshedeceğini, özelleştirme, maaş kesintileri ve diğer tasarruf önlemlerinin iptal edileceğini duyurdu. Uzmanlar bu durumda krizin yeniden alevlenmesini bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanBrükselSamaras Komiseri Stavros DimasAralıkRadikal Sol KoalisyonTsiprasSYRIZADeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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