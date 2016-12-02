Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a: Kıbrıs'ta Türk cumhuriyeti yok, işgal var!

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'tan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Orada iki ayrı devlet olduğunu öğrenecekler. Sen Güney Kıbrıs'sın Kuzey'de Türk Cumhuriyeti var" şeklindeki açıklamalarına tepki geldi. Pavlopoulos konuşmasında, "Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk cumhuriyeti yok. Sadece işgal ve istila var. Türkiye-Yunanistan ilişkileri bir Avrupa meselesidir. Milli çıkarlarımızı savunduğumuzda aynı zamanda Avrupa'nın çıkarlarını da savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, CHP milletvekilleri Fikri Sağlar ve Niyazi Nefi Kara’nın Ege Denizi’nde egmenliği devredilmemiş 18 adada Yunanistan bayrağı dalgalandığı yönündeki iddialarla ilgili soru önergesine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği yanıt ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ile ilgili sözleri Yunanistan'da gündem yarattı.

Çavuşoğlu'nun soru önergesine verdiği yazılı yanıtta kullandığı; "Ülkemizin Kardak kayalıklarına ilişkin politikasında hiçbir değişiklik bulunmamaktadır. Kardak, Türk toprağıdır. AK Parti hükümetleri döneminde, Ege’deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır" ifadelerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; "Yunanistan'ın Kardak ve Ege adaları üzerindeki egemenliği sorgulanamaz ve uluslararası hukuk tarafından güvenceye alınmıştır. Aksi yönde yapılan sorumsuzca yorumlar tahrik edicidir. Ege adalarının ve kayalıkların yasal statüsü açıktır ve önceki asırda yapılan uluslararası anlaşmalarla net bir şekilde belirlenmiştir. Bu yasal durumu görmezden gelenler komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlamamakta aksine ilişkileri sabote etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çipras ve Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7. Boğaziçi Zirvesi'nde Kıbrıs'la ilgili yaptığı; "Orada iki ayrı devlet olduğunu öğrenecekler. Sen Güney Kıbrıs'sın Kuzey'de Türk Cumhuriyeti var. Bunu göreceksin. Bu yılın sonuna kadar bir yere varılması lazım. Bu topraklar bize ait olacak, işler öyle yürümez." şeklindeki sözleri ve Çavuşoğlu'nun bugünkü açıklamalarının ardından, AB'den destek bulmaya çalışan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın Almanya lideri Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması ve Ege adalarıyla ilgili süren tartışmaların masaya yatırıldığı ifade edildi. İki lider yakın temas halini sürdürmek konusunda fikir birliğine vardı.

Erdoğan'ın açıklamasına Yunan cumhurbaşkanından tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki açıklamalarına Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'tan tepki geldi. Pavlopoulos konuşmasında, "Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk cumhuriyeti yok. Sadece işgal ve istila var. Türkiye-Yunanistan ilişkileri bir Avrupa meselesidir. Milli çıkarlarımızı savunduğumuzda aynı zamanda Avrupa'nın çıkarlarını da savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Anamuhalefet lideri: BM, AB ve NATO müdahale etmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamaya bir tepki de anamuhalefet partisi ND'den geldi. Partinin Dışişler Sorumlusu Yorgos Kumutsakos, "Türkiye Lozan Antlaşmasını sorguluyor, AB'yi mülteciler konusunda tehdit ediyor ve şimdi de Kıbrıs sorununu çözme çabalarını baltalıyor. Birleşmiş Milletler, AB ve NATO Ankara'ya müdahale etmelidir. Yunun hükümeti bu konuda sorumluluk almalı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü 7. Boğaziçi Zirvesi'nde Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Avrupa Birliği diyor ki Kıbrıs'ı ver bize karışma, oldu şehit kanı var orada. Utanmadan sıkılmadan tek bayrakla geliyorlar. Orada iki ayrı devlet olduğunu öğrenecekler. Sen Güney Kıbrıs'sın Kuzey'de Türk Cumhuriyeti var. Bunu göreceksin. Bu yılın sonuna kadar bir yere varılması lazım. Bu topraklar bize ait olacak, işler öyle yürümez. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış bunların yaptığı bu." ifadelerine yer vermişti.