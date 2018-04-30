Yunanistan Cumhurbaşkanı: Tarihe saygı göstermeyen ne bizden ne de AB'den saygı talep edemez

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, partisinin İzmir'deki kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine ilişkin olarak, "Kendilerine ‘büyük politikacı’ denmesini isteyen siyasetçilerin özelliği sözlerini tartmalarıdır. Özellikle de demokratik ahlaklarının, demokratik varlıklarının ve dolayısıyla devlet olarak varlıklarının kültür ve tarihe gösterdikleri saygıya bağlıdır" dedi. Pavlopulos, "Eğer bu saygı yoksa hiçbir boyut büyük sayılamaz. En azından bizim saygımızı talep edemez. Ne biz Yunanların ne de Avrupa Birliği ve uluslararası camianın da" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, cumartesi günü partisinin İzmir kongresindeki, "Yunan askerlerinin çekilirken İzmir'i yakmaları bu güzel şehrin birikimine vurulmuş en büyük darbedir. Bakmayın Türklerin adının çıktığına. Bu coğrafyaya en büyük darbeleri kendilerine 'medeni' diyenler vurmuştur" sözlerine Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'tan cevap geldi.

Pavlopulos, “Biz Yunanlar halk ve millet olarak komşularımızla barış içerisinde yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullanırken "Paylaşmayacak hiçbir şeyimiz yok ancak hiçbir şey teslim etmeye de niyetimiz yok. Biz barış halkı ve milleti olduğumuzu ilan ediyoruz. Ancak topraklarından, sınırlarından ve egemenliğinden asgari düzeyde de olsa hiçbir şekilde vazgeçmeyecek bir halk ve milletiz” diye konuştu.

Türk mevkidaşı Erdoğan’a da mesaj gönderen Pavlopulos “Kendilerine ‘büyük politikacı’ denmesini isteyen siyasetçilerin özelliği sözlerini tartmalarıdır. Özellikle de demokratik ahlaklarının, demokratik varlıklarının ve dolayısıyla devlet olarak varlıklarının kültür ve tarihe gösterdikleri saygıya bağlıdır. Eğer bu saygı yoksa hiçbir boyut büyük sayılamaz. En azından bizim saygımızı talep edemez. Ne biz Yunanların ne de Avrupa Birliği ve uluslararası camianın da. Bu tez açık ve nettir. Bu tez Yunan, Avrupa ve batı kültürüyle uyumludur” şeklinde konuştu.