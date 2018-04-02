Yunanistan Cumhurbaşkanı: Ne hiç kimsenin bir metre karesinde hak iddia ederiz ne de bize ait olandan bir metre veririz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, ülkesinin Osmanlı'nın Mesolongi kuşatmasınına karşı direnişinin 192’nci yıldönümünde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamalarda mevkidaşı Tayip Erdoğan’a mesaj gönderdi. Pavlospulos, Mesolongili şair Kostis Palamas'ın şiirine atıf yaparak "Palamas demiştir ki ‘halkların büyüklüğü dönümlerle ölçülmez, kalbin mürettebatı ve kanla ölçülür.' Bazıları tarafından yanlış anlaşılmalar olmasın diye izah edeyim vatanımızı korumak için akıtmaya hazır olduğumuz kandan bahsediyor, başka hak iddialarında bulunmak için dökülen kandan değil" dedi.

Pavlopulos, “Son dönemde bazılarının geçmişi özleyerek halkların ve devletlerin güçlerini kilometrekarelerle ölçtüğünü görüyorum. Ancak biz aynı yolu izlemiyoruz. Hiç kimsenin bir metrekaresinde bile hak iddiasında bulunmuyoruz ne de bize ait olandan bir metre veririz" dedi.

Pavlopulos “Biz barış ve demokrasi halkıyız. Dünyanın bütün halklarına buradan Mesolongi’den barış ve dostluk mesajı yolluyoruz. Özellikle de komşularımıza barış ve dostluk mesajı göndererek onlara burada birlikte yaşamak, birlikte yaratmak ve onların kendi sorunlarını aşmaları için yardımcı olmak için olduğumuzu söylemek istiyoruz. Ancak bu konuda kararlı olduğumuz ve geri adım atmayacağımız bir şart var. Buna da vatan müdafaası, ulusal egemenlik, sınır ve toprak müdafaası deniyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Azınlıkça'da yer alan açıklamaları şöyle:

“Bunu her zaman söyleyeceğim: bizim sınırlarımız ve topraklarımız Avrupa Birliği’nin sınırları ve toprakları ve egemenliği. Bu nedenle sorumluluğumuz daha da büyük. Bize ait olmayandan bir hak iddia etmiyoruz ve bir şey istemiyoruz. Uluslararası hukukun ve Avrupa müktesebatının bize verdiğini birlik içerisinde hep beraber savunma konusunda karar aldık. Tarihin bize verdiğini ve yeniden altını çizerek söylüyorum hiçbir hak iddiasında bulunmadan savunma konusunda karar aldık. Ancak hiçbir şey de vermiyoruz. Bu konuda da başkalarının gücünü hesaplamıyoruz, sadece ruhumuzun ve beraberliğimizin gücünü hesaplıyoruz.”

Yunanistan Cumhurbaşkanı açıklamalarının devamında “Son dönemde bazılarının geçmişi özleyerek halkların ve devletlerin güçlerini kilometrekarelerle ölçtüğünü görüyorum. Ancak biz aynı yolu izlemiyoruz. Hiç kimsenin bir metrekaresinde bile hak iddiasında bulunmuyoruz ne de bize ait olandan bir metre veririz. Ancak bizim için bu mücadele milli bir mücadeledir, var oluş mücadelesidir ve bu mücadeleyi hiç kimseden korkmadan yapıyoruz. Çünkü bizim için Yunanların ruhu ve gücü için Mesolongili büyük şairimizin dediği geçerlidir. Kostis Palamas demiştir ki ‘halkların büyüklüğü dönümlerle ölçülmez, kalbin mürettebatı ve kanla ölçülür’. Bazıları tarafından yanlış anlaşılmalar olmasın diye izah edeyim vatanımızı korumak için akıtmaya hazır olduğumuz kandan bahsediyor, başka hak iddialarında bulunmak için dökülen kandan değil. Bu mesajımız her yöne, bilsinler ki biz dostuz ancak tarihimizi ve bu memleketin kutsallarını savunmaya kararlı olan Yunanlarız” şeklinde konuştu.