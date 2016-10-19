Yunanistan Cumhurbaşkanı: Erdoğan, artık Lozan'ı idrak etmeli

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye sadece Türkiye değildir” açıklamasına Lozan’la karşılık verdi:

“Türkiye Lozan Anlaşmasının uluslararası hukukun ayrılmaz bir parçası olduğunu artık idrak etmeli. İkinci nokta olarak, bu anlaşmaya saygı duyulması gerektiğini kavramalı.”

“Erdoğan’ın retoriği Lozan Anlaşması’nı, Türk-Yunan ilişkilerini ve Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor” diyen Pavlopoulos 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan şüphelileri hatırlatarak "Türkiye’deki anayasal düzene destek sunan ve sunmaya devam eden bizleriz” dedi.

Tüm partilerden tepki

Nikolaos Stelya'nın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamaları Yunanistan’nın tüm partilerinin tepkisini çekmiş durumda.

Yeni Demokrasi, eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni imzalı bir açıklama ile Türkiye’nin ‘provokatörce’ tutumlardan kaçınmasını talep etti.

Potami ise bu çıkışın Erdoğan’ın ‘siyaseten düşüşünün’ bir sinyali olduğunu öne sürdü.