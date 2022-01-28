Yunanistan, Covid kısıtlamalarını gevşetiyor: Yemek ve eğlence mekanlarında tekrar müzik çalınabilecek

T24 Dış Haberler

Yunanistan'da tatil dönemi için yürürlüğe sokulan Koronavirüs önlemlerinin kısmi olarak gevşetileceği açıklandı.

eKathimerini'nin aktardığına göre 31 Ocak'tan itibaren bar, kafe ve restoranlarda tekrar müzik çalınmasına izin verilecek ve bu işletmelerin gece yarısı itibariyle kapatılması gerekmeyecek. Restoranlara ayakta müşteri alınmaması kuralı yürürlükte kalacak.

Sağlık Bakanı Tanos Plevris, açık ve kapalı spor salonlarının kapasitesinin bin kişiyi aşmayacak şekilde sadece yüzde 10'unun kullanılması kısıtlamasının da yürürlükte kalacağını ancak sonraki hafta bu durumun tekrar görüşüleceğini ifade etti.

Bakan, hatalık vaka sayısının düşmesi ve hastaneye kaldırılanların sayısıyla taburcu edilenlerin sayısının dengelenmesinin ardından uzmanlardan oluşan danışma kurulunun bu yönde tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.