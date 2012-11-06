Yunanistan bu kış sobayla ısınacak

Yunanistan'da halk yüksek doğalgaz ve petrol fiyatları nedeniyle odun ve elektrik sobalarına yöneldi; daha ucuz oldukları için Türk ve Bulgar sobaları tercih ediliyor.



Ekonomik darboğazdaki Yunanistan'da yüksek doğalgaz ve petrol fiyatları nedeniyle Yunan halkı, elektrik ya da odun sobaları ve klimalarla ısınmaya yöneliyor.

Yüksek doğalgaz ve petrol fiyatları yüzünden geçen kış, merkezi ısıtma sistemi olan apartmanlarda kalorifer sistemi sadece akşamları birkaç saat çalıştırılmıştı. Bu kış merkezi ısıtma sistemini çalıştıracak apartman sayısının yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.

Doğalgaz ve petrolden kaçış nedeniyle soba satışlarının artması ise esnafa yaradı. Özellikle Türkiye ve Bulgaristan'dan getirilen elektrik ve odun sobaları, fiyatlarının düşük olması dolayısıyla talep görüyor.

Atina'da elektrik ve odun sobaları satan Kostas Miçiyonis, halkın doğalgaz ve petrolden vazgeçerek odun ve elektrik sobalarına yöneldiğini anlattı. Yeni çıkan sobaların kalorifer sistemine bağlanabildiğini ve 150 metrekareye kadar bir alanı ısıtabildiğine işaret eden Miçiyonis, "Artık petrol fiyatlarına kimse dayanamıyor. Oysa bir ton odunun fiyatı 180 euro. Bir kışı geçirmek için 3 ton odun yeterli. Kalorifer sistemlerine bağlanan sobalarda insanlar genellikle daha ucuz oldukları için Türk ve Bulgar sobalarını tercih ediyor. İtalyan malı bu tip sobaların fiyatı ortalama 3000 euro iken Türk mallarının fiyatı sadece 500 euro. Doğal olarak da insanlar bunu tercih ediyor" diye konuştu.



'Elektrik faturası sorun olursa artık battaniyeye döneceğiz'



80 yaşındaki emekli teknisyen Napoleon Georgiu ise geçen yıla kadar ısınmak için petrol kullandıklarını, ancak bu yıl litresi 1,5 euroya çıktığı için güç yetiremediklerini söyledi.

Emekli maaşlarında yapılan kesintiler yüzünden daha ucuz ısınma yollarına gittiklerini anlatan Georgiu, "Herkes artık elektrikli ısıtıcılara döndü. Biz de eve 4 tane klima taktırdık. Elektrik fiyatları da o kadar ucuz sayılmaz, aslında en iyi çözüm evi müsait olanlar için soba. Doğalgazı hiç düşünmedim, çünkü onun da fiyatı petrolle aynı. Elektrik faturası da sorun olursa artık en eski çözüm olan kat kat battaniyelere döneceğiz" dedi.



'Halkın yarısı kalorifer yakmayacak'



Gayrimenkul Danışmanı Yanni Sotropas da "Halkın yarısı kalorifer yakmayacak. Aidatlar düşük olacak, ama elektrik ya da odun faturası yüksek olacak" dedi.

Isınma sorunu yüzünden aidat ödemek istemeyenlerin bir kısmının merkezi ısıtma sistemi olmayan evler aradığını anlatan Sotropas, "Millet doğalgaz kullanan evlerden kaçıyor. Yaksan da yakmasan da aidatlar yüksek gelecek çünkü" dedi.

Durumun odun ticaretini canlandırdığını da ifade eden Sotropas, odun ticareti yapmak için yer ve arsa arayanların bulunduğunu anlattı.