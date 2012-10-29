Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan'da, ithal girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla hükümetin sobayı teşvik etmesi Türkiye'ye yaradı. Son bir ayda komşudan Türkiye'ye 100 bin soba siparişi geldi.

Merkezi Konya'da bulunan ''www.turkishexporter.net'' sitesinin Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları internet sitesine yurtdışında 1,5 milyonu aşkın firmanın kayıtlı olduğunu, bu firmaların Türkiye'den ithal etmek istedikleri ürünler için sitelerini ziyaret ederek, taleplerini bıraktıklarını ifade etti.

Yaklaşan kış öncesi özelikle Yunanistan'dan yoğun şekilde soba talebi geldiğini ifade eden Dikici, ''Yunanistan, ekonomi açısından tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Devletin özel uçaklarının bile satışa çıkarıldığı ülkede şimdi kış aylarında ısınma için soba kullanımı teşvik ediliyor. Bu teşvikin nedeni ise ithal girdi maliyetlerini azaltmak. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ise en çok Türk soba üreticisine yarıyor'' dedi.



'Yunanistan'dan 100 bin soba talebi geldi'



Dikici, Yunan hükümetinin soba kullanımını teşvik etmesiyle birlikte, komşu ülkeden çok fazla soba talebi aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Gelen soba taleplerini üye firmalarla paylaşıyoruz. Son bir ay içerisinde Yunanistan'ın 10 farklı noktasından yaklaşık 100 bin soba talebi geldi. Türk soba üreticileri, gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Komşudan gelen taleplerin yoğunluğundan anlaşılıyor ki Yunanistan'da tasarruf için ısınmada eskiye dönüş yaşanıyor. Şüphesiz bundan en çok karlı çıkan; soba üreticilerimiz oldu. Sektörün oyuncularıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde Yunanistan'a soba yetiştirmekte zorlandıklarını öğreniyoruz.''

''Türk sobalarına olan ilgiyi sadece Yunanistan ile sınırlandırmak yanlış olur'' diyen Dikici, özellikle Balkan ülkelerinden Türk sobasına yoğun talep olduğunu dile getirdi.



'Hesaplı olması nedeniyle pelete de talep var'



Soba siparişlerinin yanında yakacak olarak kullanılan pelet taleplerinin de arttığına dikkati çeken Dikici, peletin; odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, fındık, ceviz ve badem kabuklarının sıkıştırılmasıyla oluşan bir yakıt türü olduğunu aktardı.

Bu yakıt türünün ısıtma etkisinin fazla olduğunu anlatan Dikici, ''Yurtdışında pelete büyük ilgi var. Peletin hem hesaplı olması hem de yüksek ısı vermesi yakacak olarak kullanılmasını sağlıyor. Sadece Balkan ülkelerinden değil, dünyanın pek çok ülkesinden pelet ile ilgili talepler alıyoruz'' dedi.

Dikici, yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık alım talebinin yayımlandığı ihracat portalı sitelerine, farklı ülkelerden milyonlarca dolarlık talep geldiğini, bu ülkelere ihracat yapmak isteyen firmaların sisteme üye olabileceklerini sözlerine ekledi.