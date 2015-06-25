Yunanistan Brüksel müzakerelerinden yine sonuç alamadı

Dün gece geç saatlere kadar Brüksel'de müzakerelere devam eden Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve ülkenin alacaklıları yine sonuç alamadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Atina'nın önerdiği son kemer sıkma paketinin kapsamının genişletilmesini isterken, Yunanistan önerdiği 8 milyar Euro'luk tasarruf paketini değiştirmeyeceğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Yunanistan'ın önerdiği son tasarruf paketi kapsamında KDV kapsamının genişletilmesi, emeklilik primlerinin artırılması, yüksek cirolu şirketlerden daha fazla vergi alınması ve emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi vardı.

Tsipras'ın bugün liderler zirvesi öncesinde, IMF, Euro Bölgesi ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

Teknik ekipler ise güneşin doğmasıyla birlikte Brüksel'deki yoğun mesaiye geri döndü.

Associated Press haber ajansı<na konuşan bir Yunanistan hükümet yetkilisi "Yunanistan'ın talep edilen yola girmesi mümkün değil. Çok büyük tavizler talep ediliyor" dedi.

IMF Yunanistan'ın memur maaşlarında indirime gitmesini talep ediyor.

Yunanistan'ın iki gün sürecek olan AB zirvesi öncesinde alacaklılarıyla bir anlaşma sağlaması ve anlaşmanın AB liderlerinin onayından da geçmesi gerekiyor.