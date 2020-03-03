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Dünya

Yunanistan başvurmuştu; Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex sınıra güvenlik gücü yollayacak

Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açma kararının ardından Yunanistan, Avrupa Birliği'ne başvurmuştu

03 Mart 2020 07:48

Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex, Yunanistan'ın başvurusunu kabul etti. Frontex, sınıra 1500 güvenlik gücü ve ekipman yollayacak. 

Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya giden sınır kapılarını açma kararının ardından Yunanistan, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex'e başvuru yaptı. 

Frontex, Yunanistan'ın başvurusunu kabul ederek sınıra 1500 güvenlik gücü ve ekipman yollayacak.

Frontex nedir?

Frontex ya da Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir AB kurumu. 

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