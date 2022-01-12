Yunanistan basını: ABD, Ankara'yı kızdıran Doğu Akdeniz boru hattı projesine verdiği desteği geri çekti

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ABD'nin Kıbrıs'tan geçerek İsrail'den Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak bir boru hattı projesine destek vermekten vazgeçtiği belirtildi. Washington'un kararını Atina'ya resmi sicil taşımayan bir notla bildirdiği iddia edildi.

Yunan kamu yayıncısı ERT'ye göre ABD, EastMed boru hattı projesini "bölgede gerilim yaratabilecek bir konu" diye nitelendirdi.

Habere göre ABD, Atina'ya gönderdiği notta kararına üç gerekçe sundu: "Projenin çevreye verebileceği zarar konusunda endişeler, ticari başarı olasılığı ve bölgede gerilim yaratma olasılığı".

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail tarafından imzalanan proje, Doğu Akdeniz'den geçecek bin 900 kilometrelik bir boru hattı inşa edilmesini öngörüyordu. Boru hattının hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin hak iddia ettiği sulardan geçmesi planlanıyordu. Trump yönetiminin desteklediği proje ve Türkiye'nin üyesi olmadığı EastMed Gaz Forumu projeyi destekliyordu.

Ankara, plana tepki göstermişti.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun aktardığına göre ABD'nin kararı, Ankara'yı memnun etti. Bir Türk yetkili Washington'ın aldığı kararın kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, "ABD'li yetkililer hiçbir zaman projenin uygulanabilir olduğuna inanmadı. Desteklemediklerini biliyorduk" dedi.