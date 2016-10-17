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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan basını: 2 Türk asker tutuklandı

Askerlerin, ‘FETÖ’ mensubu darbeci askerler olduğu iddia edildi

17 Ekim 2016 01:21

Yunanistan basını, İskeçe kentinde bir grup göçmenle birlikte yakalanan 2 Türk vatandaşının, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını yazdı.

İddiaya göre, 13 Ekim gecesi polisi, durdurduğu bir araç içindeki 2'si Türk, 2'si İran ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 Türk vatandaşı tutuklandı. Emniyet yetkilileri, Türk vatandaşlarının kimlikleri veya sığınma taleplerinin olup olmadığı konusundaki soruları yanıtsız bıraktı. Yunan basınında çıkan haberlerde ise ‘FETÖ’ mensubu darbeci askerler oldukları iddia edildi.

 

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