Yunanistan Başbakanı: Takası net bir şekilde reddediyoruz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Partisi Parlamento Grup toplantısında yaptığı konuşmada Edirne’de tutuklu iki Yunan askeriyle ilgili Türkiye’ye mesaj gönderdi. Yunan Başbakanı konuşmasında “Bir hukuk devletinin ilkelerinin belirlediği üzere iki Yunan askerinin en kısa zamanda geri dönmesini bekliyoruz ve bununla birlikte kabul edilemez koşulları ve takası da şiddetle, açık ve net bir şekilde reddediyoruz” dedi.

Azınlıkça'dan Evren Dede'nin haberine göre, Türkiye’nin Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri için koştuğu “kabul edilemez” şartları Yunanistan’ın reddettiğini SYRIZA milletvekillerine aktaran Tsipras, iki Yunan askerinin bir an önce vatanlarına geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Çipras Türkiye’nin son dönemde sergilediği gergin tutumla ilgili olarak ise “Hükümet, ciddiyet ve sorumlulukla vatanımızın uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını savunmaktadır” ifadelerini kullanırken “İki Yunan askerinin kabul edilemez tutukluluğu konusunda Avrupa Konseyi’nin son kararları ve gerek Avrupa yönetiminin gerekse de uluslararası camianın tamamının pratikteki desteği, Türkiye ile ortaya çıkan anlaşmazlıklarımızda hiçbir zaman olmadığı kadar büyük ve olabildiğince geniş desteğe sahip olduğumuz konusunda şüpheye mahal bırakmamaktadır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “barışçıl ilişkilerin gerekliliğine ve değerine” yönelik olumlu açıklamalarıyla ilgili olarak ise Tsipras sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun icraata da yansıması olmalı. İcraatta uluslararası hukuka saygı da bu duruma eşlik etmeli. İki Yunan askerinin takas edilmesi yönündeki çağrılar bu hukukun egemen olduğu çerçeveye sığamaz. Biz, Avrupa ve kurumları ile birlikte Türkiye’nin hukuk devletine bağlılığını tutmakta ısrar ediyoruz.”