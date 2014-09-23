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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan Başbakanı Samaras Berlin'e geliyor

Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras bugün Berlin'e geliyor. Samaras'ın Alman mevkidaşı Angela Merkel ile yapacağı görüşmede, ülkesindeki ekonomik gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.

23 Eylül 2014 11:54

Berlin'in kararlılıkla uygulamaya konmasını istediği sıkı tasarruf politikası Yunan kamuoyunda eleştiriliyor.

IMF ve AB kurumları Yunanistan'a toplam 240 milyar euro acil yardım kredisi sağlamış, bunun karşılığında reform ve tasarruf kararlarının yürürlüğe konmasını istemişti. Hükümetin kararları sık sık protestolara neden oluyor.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Samaras, Yunan hükümetinin Troyka'nın denetçilerinden daha bağımsız hareket edebilmesini sağlamayı hedefliyor.

Atina'nın, 2015 ve 2016'da serbest bırakılması öngörülen IMF kredi dilimlerinden de vaz geçmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu arada Yunanistan'da işsizlik oranının yüzde 25'e ulaştığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Yunanistan Başbakanı Andonis SamarasBerlinAlmanAngela MerkelYunanYunanistanSamaras YunanTroykaIMFDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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