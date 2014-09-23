Yunanistan Başbakanı Samaras Berlin'e geliyor

Berlin'in kararlılıkla uygulamaya konmasını istediği sıkı tasarruf politikası Yunan kamuoyunda eleştiriliyor.

IMF ve AB kurumları Yunanistan'a toplam 240 milyar euro acil yardım kredisi sağlamış, bunun karşılığında reform ve tasarruf kararlarının yürürlüğe konmasını istemişti. Hükümetin kararları sık sık protestolara neden oluyor.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Samaras, Yunan hükümetinin Troyka'nın denetçilerinden daha bağımsız hareket edebilmesini sağlamayı hedefliyor.

Atina'nın, 2015 ve 2016'da serbest bırakılması öngörülen IMF kredi dilimlerinden de vaz geçmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu arada Yunanistan'da işsizlik oranının yüzde 25'e ulaştığı bildirildi.