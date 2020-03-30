Yunanistan Başbakanı'ndan meclise çağrı: Koronavirüs'le mücadele için maaşlarınızın yüzde 50'sini bağışlayın

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50’sini koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanması çağrısında bulundu.

Yunanistan, şimdiye kadar Koronavirüs'ten en az etkilendiği gözlenen ülkelerin arasında yer almaya devam ediyor.



Üç gün önce sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle virüse yakalananların sayısının daha da azalacağı beklenirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten kritik bir açıklama geldi.

Miçokatis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50’sini Koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanması çağrısında bulundu.



Miçotakis, mecliste yer alan milletvekili dostlarım önümüzdeki iki ay boyunca Koronavirüs'e karşı mücadelede maaşlarınızın yüzde 50’sini bağışlamanız konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi.

Yunanistan'da ölü sayısı 20

Yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da şu ana kadar virüse yakalananların sayısı 48'i yeni vaka olmak üzere toplam 743; ölü sayısı üçü yeni toplam 20 kişi.

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