Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı anlaşması tamamen öldü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin sığınmacılar için Avrupa'ya giden sınır kapılarını açma kararı üzerine açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016'da varılan sığınmacı anlaşmasının son gelişmelerle 'öldüğünü' söyleyen Miçotakis, Türkiye'nin sınırı geçen sığınmacılarla ilgili verdiği sayıların da gerçek olmadığını belirtti.

Miçotakis, CNN kanalına açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib'de 27 Şubat'ta 33 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra Türkiye'nin Avrupa'ya giden sınır kapılarını açması üzerine yüzlerce sığınmacının Yunanistan sınırına yığılmasını değerlendiren Miçotakis, Yunan askerlerinin bölgede uyguladığı tepki çeken yöntemlerle ilgili olarak "Sınırlarımızı korumak için her türlü hakkımız var. İnsanların yasa dışı bir şekilde Yunanistan'a girmesini destekleyen biz değiliz" dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016'da yapılan sığınmacı anlaşması hatırlatılan Miçotakis, "Suriye'de olanlar yüzünden Türkiye'nin anlaşmayı tamamen delmesi üzerine anlaşma öldü" ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Türkiye'nin sığınmacılar konusunda nasıl bir yükün altında olduğunu hep bildim ve destek verdim. Ama bu adımın yanında olmamız beklenemez" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun düzenli olarak açıkladığı sınırı geçen sığınmacı sayılarına da değinen Miçotakis, "Tamamiyle yalan haber" ifadesini kullandı.