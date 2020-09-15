Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Görüşmeye hazırız
15 Eylül 2020 13:42
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı son açıklamada "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız." dedi.
Atina'da ağırladığı AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu.