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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

13 Mart 2022 18:40

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geçerek burada Bartholomeos ile bir araya geldi. Basına kısa bir görüntü veren ikili yaklaşık 45 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Miçotakis görüşmesinin ardından Yunanistan’a dönmek için Atatürk havalimanına hareket etti.

TIKLAYIN | Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi

Bartholomeosmiçotakisyunanistan başbakanı
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