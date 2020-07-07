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Politika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: En azından artık Erdoğan'a telefon açabilirim

07 Temmuz 2020 18:14

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun süre sonra ilk kez 26 Haziran'da telefonda görüşmelerinin ardından "Resmi iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesi çok önemli. Artık her an telefon açıp bir meseleyle ilgili birbirimizle konuşabiliriz" açıklamasını yaptı. 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan ile Doğu Akdeniz kaynaklı gerilimin azalmasının ardından Haziran’da yaptıkları görüşme sonrası daha rahat hissettiğini belirterek, "En azından artık telefon açabilirim" dedi.

Miçotakis, Yunanistan’ın Skai radyosuna yaptığı açıklamada, “Biz komşuyuz ve ciddi farklılıklarımız var ama bu konuşmamamız anlamına gelmez. İki ülke arasındaki resmi iletişim kanallarının tekrar tesis edilmesi çok önemli. Şu anda ne zaman istersek herhangi bir konu hakkında birbirimize telefon açıp konuşabiliriz” dedi.

Reuters’ın haberine göre Miçotakis, Koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları konusunda "Türkiye’yi güvenli ülkeler listesinden çıkartmak için ısrar eden Avrupa Birliği üyeleri arasında Yunanistan’ın olmadığını" da ifade etti.

Erdoğan ve Miçotakis, aylar sonra ilk kez 26 Haziran’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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