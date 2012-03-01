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Dünya

Yunanistan Başbakanı maaş almıyor

Yunanistan Başbakanı Papadimos'un maaş almadığı ortaya çıktı.

01 Mart 2012 18:29

 

T24 - Yunanistan'da, üç büyük siyasi partinin desteğiyle kurulan geçici hükümetin teknokrat başbakanı Lukas Papadimos'un başbakanlık maaşı almayı kabul etmediği öğrenildi.
 
Papandreu hükümetinin istifasının ardından Kasım'da başbakanlık görevini üstlenen Papadimos'un, yaklaşık dört aylık görevi süresince maaş almadığı Brüksel'de bir basın toplantısı sırasında ortaya çıktı.
 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Alman bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Papadimos, başbakanlık maaşını almayı reddettiğini açıkladı.
 
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle maaşından feragat ederek, AB'de maaş almayan ilk başbakan olan Papadimos'un bu kararının en yakın çalışma arkadaşları tarafından bilinmediği öğrenildi.
 
Yunanistan'da, kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas da tasarruf çabaları doğrultusunda maaşından vazgeçtiğini bildirmişti. Yunan basını, Papulyas'ın bu kararının kabul edilmediğini duyurmuştu.
 
Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı maaşı ek ödemelerle birlikte yıllık 360 bin Euro, başbakanlık maaşı ise 113 bin 500 Euro civarında bulunuyor.
 
 

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