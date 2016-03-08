İzmir 95 yıl sonra ilk kez Yunanistan başbakanını ağırladı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İzmir'e geldi. Çipras'ın ziyareti ile 95 yıl sonra ilk kez İzmir'e Yunanistan başbakanı gelmiş oldu.

İzmir'de yapılan Türkiye- Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras katıldı. Çipras'ın katılımı ile 95 yıl sonra ilk kez İzmir'e Yunanistan başbakanı gelmiş oldu. İki başbakan kadın gazetecilere kırmızı gül vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

DHA’nın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu AB temasları gecikince Brüksel'den sabaha karşı 06.00'da İzmir'e geldi. Oteline geçip dinlenen Başbakan Davutoğlu ardından İzmir'de düzenlenecek Türkiye- Yunanistan 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı için Başbakanlık Ofisi'nde geçti. Bu sırada saat 12.00 sıralarında Adnan Manderes Havalimanı'na inen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş karşıladı.

Başbakan Davutoğlu henüz toplantının yapılacağı Başbakanlık Ofisi'ne ulaşmadığı için Çipras'ın konvoyu Havalimanı'ndan Konak'a çok yavaş bir şekilde geldi. Başbakan Davutoğlu, kendisinden sonra gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kapıda karşıladı. Davutoğlu, mevkidaşı ile tokalaştı. Ofise girmeden önce kadın basın mensuplarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. İki başbakan kadın gazetecilere kırmızı gül verdi.

Başbakan Davutoğlu, fotoğrafını çeken Ticaret Gazetesi'nden Ümmiye Çavdar'a "Bugün izin verirseniz biz sizin fotoğrafınızı çekelim" dedi ve fotoğraf makinesini alarak Çipras'la kadın gazetecilerin fotoğrafını çekti. Davutoğlu ardından makineyi Çipras'a vererek kadın gazetecilerle fotoğrafını çekmesini istedi. Çipras da Başbakan Davutoğlu'nu kadın gazetecilerle birlikte görüntüledi. İki başbakan ofisin merdivenlerinde üç dakika sohbet etti. Kravat takmayan Çipras'ın bu alışkanlığını İzmir ziyaretinde de sürdürürken beraberindeki bakanların da kravat takmaması dikkat çekti.

İki ülkeden 10'ar bakan

Zirve nedeniyle Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, AB Bakanı Volkan Bozkır, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sivrioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan ile Yunanistan'dan 10 bakan Başbakanlık Ofisi'ne geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, gazetecilere "Yunanistan'da yağmur var. Dikkat edin, burada da yağabilir" dedi.

Geniş güvenlik önlemi

Kentin en işlek yeri olan Konak Meydanı'ndaki ofisin çevresi emniyet görevlileri tarafından demir bariyerlerle çevrildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ofis çevresindeki binaların çatılarına keskin nişancılar yer aldı. Türk ve Yunan gazeteciler, akreditasyon kartlarıyla XRay cihazından geçerek ofisin bahçesine girdi. Ofisin önündeki dört direği iki Türk iki Yunan bayrağı çekilirken ofisin merdivenlerine de Türk ve Yunan bayrakları kondu. Türk ve Yunan heyeti arasındaki görüşmeler basına kapalı olarak başladı. Önümüzdeki saatlerde aile fotoğrafı verilip iki başbakanın basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

95 yıl sonra ilk yunan başbakanı

Bu arada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Cumhuriyet Dönemi'nde resmi ziyaret için İzmir'e gelen ilk Yunanistan Başbakanı olduğu ortaya çıktı. İşgal döneminde, 1921 yılında Yunanistan Başbakanı Dimitris Guaris İzmir'e gelmişti.