Yunanistan Başbakanı Çipras: Erdoğan telefonda ne anladı bilmiyorum ama 8 askerin iadesini vadetmedim

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, TSK içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8asker ile ilgili açıklamada bulundu. Çipras, " Erdoğan'a 8 darbecinin iadesini vaat etmedim" dedi. Çiporas, "Türk cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?" sorusuna, "Telefonda kendisi ne anladı bilmiyorum ama ben böyle bir vaatte bulunmadım" diye yanıt verdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras ERT devlet televizyonuna verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'a 8 askeri iade etme vaadinde bulunduğunu reddetti. Çipras, “Böyle bir şeyi söylemiş olamam. Çünkü kuvvetler ayrılığı kavramının manasını biliyorum ve yargı kararı konusunda bir vaatte bulunamam" şeklinde konuştu.

Çipras aynı zamanda "2 Yunan askerine karşı 8 Türk askerinin takası konusu gündeme geldi mi?" sorusuna da, "Hayır böyle bir şey istenmedi isteyemezler de" açıklamasında bulundu. Çipras, darbecilerin Yunanistan tarafından kabul edilmediğini belirtti. Yunanistan'ın darbelere karşı olduğunu belirtti ve Yunan yargısının adil davranarak bu şahısların darbeye katılıp katılmadıklarını araştıracağını ümit ettiğini belirtti.