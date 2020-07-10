Yunanistan Başbakanı: Ayasofya'nın evrensel konumu hiçe sayıldı, karar Türkiye'nin AB ilişkilerini etkileyecektir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını şiddetle kınadığını açıkladı.

Miçotakis, yazılı açıklamasında, "Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlik mirası karakteri hiçe sayılmaktadır. Karar, yalnız Türk-Yunan ilişkilerini değil;Türkiye’nin AB ilişkileri kadar UNESCO ve uluslararası toplumla ilişkilerini de etkiyecek düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye’nin 2005 yılında dünya kültürleri ittifakı için yaptığı çalışmalarından tam aksi istikamete sapması, son derece üzücüdür" denildi.

Bu arada Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades de, kararın "Ddünya Hristiyanları için özel önemi olan bir Dünya Mirası anıtına el konulması ve saygısızlıktır" dedi.

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