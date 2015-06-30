Çipras'tan istifa sinyali

Yunanistan Başbakanı Tsipras, dün akşam katıldığı bir TV programında görüşlerini açıkladı. Tsipras, "Seçmen 'evet' derse buna saygı gösteririz. Ancak kreditörlerin tasarruf ve reform koşullarını uygulamamızı kimse bizden beklemesin. Yunan halkı aşağılanan bir başbakan istiyorsa koltuğun epey talibi var. Ama bu ben olmayacağım" dedi.

Referandumda halka uluslararası kreditörlerin taleplerini kabul edip etmedikleri sorulacak. Referandumun muhtemel sonucuna ilişkin henüz bir kamuoyu yoklaması yapılmadı.

Hükümet yanlısı gösterilere on binler katıldı

Tsipras iş başına gelirken kemer sıkma politikalarına son verme sözü vermişti. Tsipras hükümeti, gelişmelere rağmen kamuoyundan destek görmeye devam ediyor. Dün yapılan hükümet yanlısı gösterilere on binlerce kişi katıldı. Gözlemcilere göre Tsipras referandumdan istediği sonucu alamazsa erken seçime gidecek.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, referandumdan çıkacak "hayır"ın Yunanistan'ın Euro Bölgesinden ayrılmak istediği anlamına geleceğini, bunun mutlaka önlenmesi gerektiğini söyledi. Juncker, "Çok sevdiğim Yunanlara bir nasihatim var: Sırf ölümden korktuğunuz için intihar etmenize gerek yok" dedi.