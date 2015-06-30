T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çipras'tan istifa sinyali

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, siyasi geleceğini Pazar günü yapılacak referandumun sonucuna bağladı.

30 Haziran 2015 11:22

 

Yunanistan Başbakanı Tsipras, dün akşam katıldığı bir TV programında görüşlerini açıkladı. Tsipras, "Seçmen 'evet' derse buna saygı gösteririz. Ancak kreditörlerin tasarruf ve reform koşullarını uygulamamızı kimse bizden beklemesin. Yunan halkı aşağılanan bir başbakan istiyorsa koltuğun epey talibi var. Ama bu ben olmayacağım" dedi.

Referandumda halka uluslararası kreditörlerin taleplerini kabul edip etmedikleri sorulacak. Referandumun muhtemel sonucuna ilişkin henüz bir kamuoyu yoklaması yapılmadı.

Hükümet yanlısı gösterilere on binler katıldı

Tsipras iş başına gelirken kemer sıkma politikalarına son verme sözü vermişti. Tsipras hükümeti, gelişmelere rağmen kamuoyundan destek görmeye devam ediyor. Dün yapılan hükümet yanlısı gösterilere on binlerce kişi katıldı. Gözlemcilere göre Tsipras referandumdan istediği sonucu alamazsa erken seçime gidecek.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, referandumdan çıkacak "hayır"ın Yunanistan'ın Euro Bölgesinden ayrılmak istediği anlamına geleceğini, bunun mutlaka önlenmesi gerektiğini söyledi. Juncker, "Çok sevdiğim Yunanlara bir nasihatim var: Sırf ölümden korktuğunuz için intihar etmenize gerek yok" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yunanistan Başbakanı Aleksis TsiprasPazarBaşbakanı TsiprasTsipras Komisyonu Başkanı Jean Claude JunckerYunanistan Euro BölgesindenYunanlaraSırf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24