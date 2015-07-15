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Dünya

Yunanistan Başbakan Yardımcısı: ABD’ye teşekkür etmek gerekiyor

Yannis Dragasakis, kurtarma paketinin ülkesinin arzu ettiği bir paket olmadığını fakat kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi

15 Temmuz 2015 19:27

Geçtiğimiz günlerde kreditörlerin kurtarma paketini kabul eden Yunanistan’ın Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis, “ABD'nin yardımı ve ısrarı olmasaydı kreditörlerle anlaşmaya varamazdık” dedi. Dragasakis “ABD’ye teşekkür etmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Syriza radyosuna, kreditörlerle yapılan üçüncü kurtarma paketi anlaşmasını değerlendiren Dragasakis, "ABD'nin yardımı ve ısrarı olmasaydı kreditörlerle anlaşmaya varamazdık. ABD'nin sayesinde kreditörlerle sağlanan anlaşmada ülkenin borcunun sürdürebilirliği sağlandı. Bu ülkeye resmen teşekkür etmek gerekiyor" ifadesini kullandı. Yunanistan'ın kreditörlerle sağladığı kurtarma paketi anlaşmasının halen sonuçlanmadığını belirten Dragasakis, söz konusu kurtarma paketinin ülkesinin arzu ettiği bir paket olmadığını fakat kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Avrupalıların Yunanistan'da uygulanan kemer sıkma politikalarının başarısız olduğunu gördüklerini belirten Dragasakis, "Buna rağmen bu politikaların sürdürülmesini istiyorlar" ifadesini kullandı. Ülkesinin kreditörlerle şimdiye kadar yapılan müzakerelere iyi hazırlanmadığını da kabul eden Dragasakis, "Kurtarma paketiyle Yunanistan'ın üç yıl boyunca finans sorunu olmayacak. Halkın bankadaki birikimlerinin kesintiye uğramasının da önü kesildi" diye konuştu. 

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