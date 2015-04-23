Yunanistan Avrupa'nın ekonomisini tehdit ediyor



Yunanistan'ın müzminleşen krizi yüzünden Euro Bölgesi'ndeki ekonomik canlanma beklendiği gibi gitmiyor. Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın teklemeye başlaması, iş hacminde arzulanan gelişmenin gerisinde kalınmasına yol açtı. Markit Enstitüsü'nün satın alma endeksinden çıkarılan sonuçlarla göre diğer Euro Bölgesi ülkelerinin büyüme hızı 2007 Ağustosu'ndan sonraki en yüksek orana çıktı. Euro Bölgesi özel sektör barometresi nisan ayında sürpriz bir şekilde yarım baz puan gerileyerek 53,5'e düştü. Puanın 50'nin üzerinde kalması ise büyümeye işaret ediyor.

Markit başiktisatçısı Chris Willamson, Yunanistan'ın sorunları nedeniyle özel şirketlerin ve müşterinin risk almaktan çekindiğini söyledi. Risk korkusunun talebi gerilettiğini, ancak henüz büyüme tıkanıklığından söz edilemeyeceğini belirten Williamson "4 bin şirketle yaptığımız anket, Avrupa Merkez Bankası'nın devlet tahvili alımlarına hız vermesi ekonomik konjonktür üzerinde beklenen olumlu etkiyi göstermemiştir" dedi. Yunanistan'ın devlet iflası ilan etme ihtimalinin ortadan kalkmadığını ifade eden bankacılar da Yunanistan'ın mecburen Euro Bölgesi'nden ayrılmasının Avrupa ekonomisini frenletebileceğini belirtiyor. Taze kredi bulamadığı takdirde vadesi gelen borçlarını kapatamayacak duruma düşmesi söz konusu olan Yunanistan, ek yardım alabilmek için ortaklarıyla sıkı pazarlık yapıyor.

Çin de eski Çin değil

Canlanmanın hız kesmesi öncelikle Almanya ve Fransa'dan kaynaklanıyor. Fransız sanayi sektörünün küçülmesi bu ülkeyi yeniden durgunluğa sürükledi. Markit Enstitüsü başiktisatçısı Willamson, Almanya'nın da olumsuz sinyaller vermesine rağmen büyüme hızını koruyabildiğini söyledi. İhracata bağımlı olan Alman ekonomisinin sendelemeye başlaması öncelikle Çin'in eski gücünü kaybetmesinden kaynaklanıyor. Dünya ihracat birincisinin satın alma endeksindeki puan kaybı sanayi üretiminin düşeceğini ve küresel ekonominin itici gücü ve Alman şirketlerinin de en büyük müşterilerinden olan Çin'in bu özelliğinin kaybedeceğini gösteriyor. Allianz sigortacılığın başiktisatçısı Gregor Eder, "Sanayi sektöründeki kapasite fazlası ve gayrı menkul piyasasındaki sürekli fiyat oynamaları büyüme dinamiğinde trend değişikliğine izin vermiyor" dedi. Eder, Çin hükümetinin ve merkez bankasının er veya geç konjonktürü teşvik önlemleri kararlaştıracağını sözlerine ekledi.