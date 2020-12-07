Yunanistan: Avrupa, Türkiye'ye karşı harekete geçmeli

T24 Dış Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı "harekete geçmesi" gerektiğini söyledi.

Dendias, Türkiye'nin "suçlu" davranışları karşısında "Avrupa'nın harekete geçmesi gerektiğini" savundu.

Yunan bakan, "Ankara'nın Brüksel'in iyi niyetli davranışlarına karşılık vermediğini" söyledi.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanları, bugün Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması için zemin olup olmadığını değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlar, bugün sadece değerlendirmelerde bulundu. Konsey, yaptırım kararı alıp almamayı perşembe günü bir araya gelecek AB üye ülke liderlerine bırakma kararı almıştı. Bazı AB liderleri, bu perşembe başlayacak zirvede Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanabileceğinin sinyallerini vermişti.