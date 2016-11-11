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Spor

Yunanistan Avrupa kupalarından çekilebilir

Spor Bakanı Giorgos Vasiliadis, futbolda şiddetin devam etmesi durumunda her önlemi alabileceklerini söyledi

11 Kasım 2016 17:23

Yunanistan Spor Bakanı Giorgos Vasiliadis, Yunan takımlarını Avrupa kupalarından çekecekleri uyarısında bulundu.

Yunan hakem Giorgos Bikas’ın yazlık evinin kundaklanmasının ardından Futbol Federasyonu tüm ligleri süresiz askıya almıştı. Bikas, evi kundaklanmadan birkaç gün önce bir meslektaşının kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiğini gördüğünü söylemişti.

 

"Gerekirse Avrupa kupalarından çekilebiliriz"

 

ntvspor'un haberine göre; Yunan futbolunu pençesine alan şiddet sarmalı hakkında son açıklama Spor Bakanı Giorgos Vasiliadis’ten geldi.

Futbol şiddetinin önlenmesi için federasyon ile yakın işbirliği yaptıklarını belirten Spor Bakanı, tüm statlarda gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz alınıncaya dek, liglerin başlamayacağını vurguladı. 

Şiddet olaylarının Yunanistan'ın adını lekelediğinin altını çizen Spor Bakanı; "Şunun çok net olarak anlaşılmasını istiyorum. Sporda şiddetin önüne geçmek için aldığımız önlemler durumun normale dönmesini sağlamazsa hükümet olarak tüm Yunan takımlarını Avrupa kupalarından çekmeye kararlıyız" dedi. 

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