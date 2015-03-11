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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan Almanya’dan tazminat istiyor

Atina, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazi işgali için Almanya’dan tazminat talebini yeniden gündeme getirdi. Ancak Almanya bu konuyu tartışmak istemiyor.

11 Mart 2015 21:15

Alman yetkililer, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yunanistan'ı işgali sırasında yol açtığı hasar için
tazminat konusunun kapandığını ve hükümetin bu konuyu Atina ile daha fazla tartışmaya hazır
olmadığını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin
Almanya'dan yeterli
tazminatı almadığını söyleyerek savaş zamanı borçları konusunu yeniden gündeme getirmişti.
Tsipras ayrıca, Alman hükümetlerini savaş tazminatı konusunu Yunanistan ile konuşmamak için
hukuki oyunlara başvurmakla suçladı.

Tazminat tartışması uzun süredir Almanya ve Yunanistan arasında gerginliğe neden olan bir konu.
Alman Maliye Bakanlığı Sözcüsü Martin Jäger, “Yunan tarafıyla bir görüşme ya da müzakere
yürütmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Jäger, Alman hükümetinin bu konunun 1960'ta Batı Almanya'nın Yunanistan'a 115 milyon Alman
Mark'ı ödemesini içeren anlaşmayla kapandığına inandığını belirti.

Yunanistan, gerekli tazminatı ortaya koyan bir çalışma yaptı. Yunan To Vima gazetesi, hafta sonu
yayınladığı haberde, çalışma hakkında bilgi vermiş ve 269 ile 332 milyar euro arasında bir meblağın
söz konusu olduğunu yazmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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