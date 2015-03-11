Yunanistan Almanya’dan tazminat istiyor

Alman yetkililer, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yunanistan'ı işgali sırasında yol açtığı hasar için

tazminat konusunun kapandığını ve hükümetin bu konuyu Atina ile daha fazla tartışmaya hazır

olmadığını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin

Almanya'dan yeterli

tazminatı almadığını söyleyerek savaş zamanı borçları konusunu yeniden gündeme getirmişti.

Tsipras ayrıca, Alman hükümetlerini savaş tazminatı konusunu Yunanistan ile konuşmamak için

hukuki oyunlara başvurmakla suçladı.

Tazminat tartışması uzun süredir Almanya ve Yunanistan arasında gerginliğe neden olan bir konu.

Alman Maliye Bakanlığı Sözcüsü Martin Jäger, “Yunan tarafıyla bir görüşme ya da müzakere

yürütmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Jäger, Alman hükümetinin bu konunun 1960'ta Batı Almanya'nın Yunanistan'a 115 milyon Alman

Mark'ı ödemesini içeren anlaşmayla kapandığına inandığını belirti.

Yunanistan, gerekli tazminatı ortaya koyan bir çalışma yaptı. Yunan To Vima gazetesi, hafta sonu

yayınladığı haberde, çalışma hakkında bilgi vermiş ve 269 ile 332 milyar euro arasında bir meblağın

söz konusu olduğunu yazmıştı.

