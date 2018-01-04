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Çevre

Yunanistan, Alman araştırma gemisinin iznini iptal etti; gerekçe Türkiye...

Alman araştırma gemisi Limni Adası yakınlarda çalışma yapması için izin almıştı

04 Ocak 2018 04:14

Yunanistan, Almanya'ya ait 'Meteor' isimli gemisinin kendi kara sularında araştırma yapmak için Türkiye'den de izin istediği gerekçesiyle geminin izinlerini iptal etti.

Ege Denizi'nde bilimsel çalışmalar için Almanya'ya ait "Meteor" isimli gemiye Yunan makamlarınca verilen araştırma izninin, Yunan kara suları içinde olduğu ileri sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunulduğu gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Limni Adası yakınları için istedi

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Hamburg Üniversitesine ait araştırma gemisine verilen izin, Alman yetkililerin, Yunan kara suları içinde olduğu öne sürülen bölgeler için Türkiye'den izin talebinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Yunan hükümeti tarafından iptal edildi.

Geçen hafta, Limni Adası yakınlarında araştırma yapması için yetki verilen gemiyle ilgili, Türkiye'nin aynı bölgeler için Navtex yayınlamasıyla Türk makamlarından izin talebinde bulunulduğu anlaşılmıştı.

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