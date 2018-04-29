Yunanistan Adalet Bakanı: 8 Türk firari asker serbest kalacak

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'ın Aleksandropolis (Dedeağaç) sınır kentine akeri helopterle firar eden 8 Türk askeri ile ilgili hukuki sürecin Mayıs ayı ortalarında tamamlanması bekleniyor.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 8 Türk akerinin idari tutukluluk süresinin Mayıs ayında sona ereceğini açıklayarak, firari askerlerin "sağlamlaştırılmış güvenlik statüsü altında serbest bırakılacağını" söyledi.

Türkiye'nin 8 firari askerin Türkiye'ye iade edilmesi için Yunan makamlarına yaptığı üçüncü talep de Yunanistan Yargıtay'ı tarafından aynı gerekçelerle reddedilmişti.

Firari askerlerin darbe girişiminde yer alıp almadıklarını görüşmeyen Yunan Yargıtay'ı gerekçeli kararlarında, "8 askerin Türkiye'de adil yarglanmayacakları ve hayati tehlikeleri olduğuna" vurgu yapıyordu.

Türkiye'nin dördüncü kez iade talebinde bulunması halinde, 8 firarinin göz altı statüsünün devam etmesi bekleniyor.

8 firari askerin Yunanistan'a geldikleri gün, Yunan makamlarına yaptıkları siyasi sığınma başvurularının kaderi de 4 Mayıs'ta toplanacak olan İltica Komisyonu'nda açığa kavuşacak.

Bu durumda 4 Mayıs'ta toplanması beklenen İltica Komisyonu Yunan hükümetinin itirazını inceleyecek ve 8 firariye birden iltica hakkı tanıyıp tanımayacağına karar verecek.

İltica Komisyonu'nun 8 firariye iltica hakkı tanıması olasığında, kendilerine verilecek geçici bir belge ile, en fazla 3 ay kalma şartıyla, istedikleri ülkeye seyahat edebilecekler. 3 aylık süreden sonra tekrar Yunanistan'a gelmeleri gerekecek.

8 firariye iltica hakkı tanınmazsa, Yunanstan dışına çıkamayacaklar. Ailelerini de Yunanistan'a getiremeyecekler.